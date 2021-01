Reinaldo Guimarães: falar em vacinação privada é hipocrisia

“Oras, se não tem vacinas para todos, eles estão tirando sim do SUS, do público. Isso é uma hipocrisia”, defendeu o pesquisador da UFRJ Reinaldo Guimarães ao condenar a postura dos empresários, que tentam furar a fila do SUS na aquisição de vacinas contra a Covid-19. Assista edit

247 - Reinaldo Guimarães, pesquisador do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada da UFRJ e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), participou do programa “Brasil Popular”, exibido na TV 247, e condenou a proposta de um grupo de empresários na aquisição de vacinas, ação que teve o aval de Jair Bolsonaro, furando a fila na imunização de grupos prioritários. “Oras, se não tem vacinas para todos, eles estão tirando sim do SUS, do público. Isso é uma hipocrisia”, disse.

“Quem tem prioridade na vacinação são os segmentos da sociedade que possuem maior risco de morte. Quando começo a distribuir vacinas para outros segmentos, desrespeitando essa orientação mundial, estou pensando apenas de forma comercial”, acrescentou.

Apesar do aval de Jair Bolsonaro para os empresários terem acesso à vacina, a biofarmacêutica AstraZeneca, que fechou contrato com o Brasil no envio de vacinas, afirmou nesta semana que não irá vender seus imunizantes ao setor privado neste primeiro momento.

Ações sindicais

O pesquisador ainda destaca o papel importante da classe trabalhadora no combate ao vírus. “Enquanto empresários querem furar a fila do SUS na aquisição de vacinas, as centrais sindicais, numa medida de empatia e em defesa da vida, pedem oxigênio para a Venezuela, dialogando também com as centrais sindicais chinesas na aquisição de vacinas. Os sindicatos estão saindo desta concepção corporativa”, elogiou.

