Reitor preso em operação que afastou governador do Rio diz que doou para campanha de Flávio Bolsonaro

247 - O ex-pró-reitor da Universidade Iguaçu (Unig), José Carlos de Melo, que foi preso na operação que resultou no afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, teria dito a interlocutores que fez doações à campanha de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ao Senado em 2018.

Segundo reportagem do blog do jornalista Guilherme Amado, o dinheiro teria sido empregado no pagamento de dívidas da campanha do parlamentar. A doação teria sido pedida por Leonardo Rodrigues, segundo suplente de Flávio Bolsonaro e até hoje secretário de Ciência e Tecnologia do governo do Rio.

A prestação de contas do parlamentar, porém, não registra os recursos citados por Melo, seja na forma de pessoa física ou pela Unig.

