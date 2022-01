Relator da Calvário, Ricardo Vital manda processos contra RC e outros 34 réus para a Justiça Eleitoral

Apoie o 247

247- O desembargador Ricardo Vital de Almeida, relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), enviou nesta segunda-feira (24) todos os processos para a Justiça Eleitoral. A Operação Calvário foi desencadeada em dezembro de 2018 com o objetivo de desarticular uma organização criminosa infiltrada na Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande do Sul, além de outros órgãos governamentais. A operação teve oito fases, resultando na prisão de servidores e ex-servidores de alto escalão na estrutura do governo da Paraíba. Ao todo, 35 réus foram afetados pela decisão, inclusive o ex-governador Ricardo Coutinho (PT).

"Determino a remessa destes autos à Justiça Eleitoral, incluindo mídias, anexos, apensos correlatos e todos os feitos referentes à respectiva investigação sob a condução desta relatoria, incluindo aqueles que tramitam em Segredo de Justiça, para os fins de análise de competência", determina o magistrado.

Com a decisão, ficará a cargo da Justiça Eleitoral analisar se existem crimes ou não cometidos nos autos do processo. Porém, na esfera eleitoral não existem crimes de persecução penal.

Confira a decisão na íntegra:

