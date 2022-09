Relator da CPI da Covid, Renan celebra decisão do STF que mantém inquérito contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB) comemorou a decisão da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), de manter a investigação contra Jair Bolsonaro pelos crimes cometidos no combate à pandemia de Covid-19.

Relator da CPI da Covid, Renan afirmou que a comissão realizou uma grande quantidade de provas contra Bolsonaro. "A CPI fez uma investigação densa e entregou à Justiça 9,4 terabytes de provas: documentos, vídeos e comprovantes dos crimes de Bolsonaro. Em que pese a blindagem do PGR, a nova presidente do STF mandou a PF seguir com a apuração. Crimes contra humanidade nunca prescrevem", afirmou Renan Calheiros.

Weber atende a três ações da CPI da Covid que pedem para que Bolsonaro seja indiciado sob suspeita da prática dos crimes de charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas e de prevaricação.

Eduardo Pazuello e Bolsonaro são apontados por emprego irregular de verbas públicas. Já na ação que aponta prevaricação, além de Pazuello, a apuração também envolve o ex-secretário-executivo da pasta Elcio Franco e o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A decisão da ministra, empossada nesta segunda-feira (12), é contrária à posição da Procuradoria Geral da República, que pediu arquivamento das investigações, em julho deste ano, a pedido da vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo.

