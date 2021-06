Relator da MP da privatização da Eletrobras, Marcos Rogério retira obrigação de contratar termelétricas

A nova versão do plano foi um pedido do governo federal, que tem pressa em vender a estatal edit

247 - O relator da medida provisória (MP) que viabiliza a privatização da Eletrobras, senador Marcos Rogério (DEM-RO), apresentou nesta quinta-feira (17) uma nova versão da proposta, que retira a obrigação de contratar termelétricas antes da venda da estatal.

Segundo o Globo, a nova versão foi um pedido do governo federal, que teme que a obrigação de contratos prévios inviabilizaria a privatização. O calendário do Executivo prevê a venda da estatal até, no máximo, o primeiro trimestre de 2022.

O senador também retirou da versão a previsão de estender até 2035 um programa de subsídios para geração de energia por usinas termelétricas movidas a carvão mineral.

Além disso, Rogério elevou de 6 megawatts (MW) para 8 mil MW a obrigação do contratar térmicas a gás nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.

