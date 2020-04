Relator diz que se Bolsonaro vetar ajuda aos estados e municípios, estará fechando hospitais

O relator do Projeto de Lei Complementar de ajuda federal a estados e municípios, aprovado nesta segunda-feira na Câmara dos Deputados, reagiu à ameaça do governo de vetar a proposta edit

247 - O deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), relator do projeto de lei que dá ajuda aos estados e municípios em caso de perda de receita por conta da crise do coronavírus, disse que se Bolsonaro vetar ele estará fechando postos de saúde, UPAs 24 horas, hospitais estaduais e municipais e causando o atraso no pagamento dos médicos.

Pedro Paulo acha que Bolsonaro terá que sancionar o projeto e critica o ministro da economia, Paulo Guedes por sugerir o veto.

As declarações foram feitas ao jornalista Chico Alves, colunista do UOL.



