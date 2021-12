Relator do orçamento deixa 3,5 milhões fora do Auxílio Brasil, mas destina R$ 16,5 bi para emendas do orçamento secreto

Apoie o 247

ICL

247 - O relator-geral do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), destinou R$ 16,5 bilhões para as chamadas emendas de relator no Orçamento do próximo ano. Ao mesmo tempo, a peça orçamentária deixará 3,7 milhões de família, que apesar de terem direito, ficarão de fora da lista do Auxílio Brasil. O relatório prevê a destinação de R$ 89 bilhões para o benefício em 2022 de maneira a atender a 17,9 milhões de pessoas.

As emendas de relator fazem parte do chamado "orçamento secreto” do governo Jair Bolsonaro, utilizado pelo Planalto para cooptar parlamentares no Congresso. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Leal também sugeriu a criação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para que o governo possa manobrar os recursos originários do não pagamento de precatórios em outros gastos que não os destinados obrigatoriamente ao Auxílio Brasil e a benefícios previdenciários.

Ainda conforme a reportagem, a maior parte dos R$ 16,5 bilhões, cerca de R$ 4,68 bilhões, será empregada em serviços de atenção primária à saúde. Outros R$ 2,6 bilhões devem ser destinados para serviços hospitalares e ambulatoriais; R$ 2,1 bilhões serão voltados à política nacional de desenvolvimento urbano - implantação e qualificação viária -; R$ 1,86 bilhão para o desenvolvimento sustentável e R$ 1,25 bilhão para a estruturação da rede de serviços do Suas (Sistema Único de Assistência Social).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE