Relator do PL das Fake News no Senado diz que não participou de mudanças no texto

247 - O senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator do Projeto de Lei das Fake News no Senado, disse neste sábado (29) que não participou das discussões sobre mudanças que ocorreram no texto na Câmara dos Deputados.

“Não tive nenhum encontro com o deputado Orlando Silva. Estivemos juntos um ano atrás, logo quando o projeto foi aprovado [no Senado] e ele foi designado o relator [na Câmara]. De lá para cá, mais de um ano, quase dois, não tivemos nenhum contato para tratar e discutir as alterações, então achei até estranho, mas ainda continuo no aguardo”, afirmou o senador ao Metrópoles.

>>> "PL 2630 favorece os latifúndios da comunicação", diz Joaquim de Carvalho

Orlando Silva realizou mudanças no texto depois de divergências entre parlamentares da oposição e empresas que gerenciam plataformas digitais. A principal alteração foi a retirada do dispositivo que cria uma entidade para regular a atividade de empresas que gerenciam redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e sites de buscas. O trecho era um dos principais pontos de divergências entre parlamentares.

Na terça-feira (25), o PL das Fake News teve seu regime de urgência aprovado na Câmara por 238 votos favoráveis e 192 contrários. Pelo cronograma, na próxima terça (2), o plenário votará o mérito do texto. Caso seja aprovado, o projeto retorna para o Senado. Na noite de quinta-feira (27), Orlando Silva divulgou o parecer final sobre o projeto de lei, após reunião na Residência Oficial de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.

