Relator pede que processo de cassação de Ricardo Barros por irregularidades em compra de vacina seja arquivado

Deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), relator do processo no Conselho de Ética da Câmara contra o líder do governo, Ricardo Barros, disse que “não há evidência" do envolvimento oo parlamentar nas irregularidades apontadas pela CPI da Covid edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O relator do processo no Conselho de Ética da Câmara contra o líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), pediu nesta quarta-feira (3) que o caso seja arquivado pelo colegiado. O pedido de cassação do mandato de Barros foi solicitado por parlamentares do PSOL pela suspeita de envolvimento do bolsonarista em irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin, como apontado no relatório final da CPI da Covid.

De acordo com o jornal O Globo, Cezinha de Madureira afirmou que “não há evidência” do envolvimento de Barros e apontou, ainda, o que chamou de “ausência de indícios". “Mediante as verificações nós não encontramos elementos suficientes para dar prosseguimento (ao processo) . Por isso esse meu voto para o arquivamento, uma vez que nós temos aí muitas pautas pendentes para tratar na Casa importantes para o Brasil”, justificou.

O nome do líder do governo foi citado pelo deputado Luis Miranda como envolvido no esquema irregular para a compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde durante seu depoimento à CPI da Covid. Na ocasião, ele disse que informou Jair Bolsonaro sobre as denúncias de corrupção envolvendo o aliado e este teria dito que o caso era “esquema de Barros”. A compra da vacina foi cancelada em agosto.

PUBLICIDADE

Ricardo Barros também é acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) de ter atuado para beneficiar a empresa Global Gestão em Saúde quando foi ministro da Saúde, entre 2016 e 2018.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE