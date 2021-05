Relatoria da MP da Eletrobras no Senado deve ficar com vice-líder do governo

O vice-líder do governo, Marcos Rogério (DEM-RO), deve assumir a relatoria da MP da Eletrobras, que objetiva privatizar a estatal edit

247 - Após aprovação na Câmara dos Deutados, a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras (MP 1031/21) tramita no Seando e o governo articula para que a relatoria fique com o vice-líder do governo, Marcos Rogério (DEM-RO).

De acordo com reportagem do Congresso em Foco, a informação foi dada após a reunião de líderes, nesta sexta-feira (21) pelo coordenador do bloco da minoria na Casa, o senador Jean Paul Prates (PT-RN).

Vale lembrar que Marcos Rogério é titular da CPI da Covid e tem atuado como advogado do governo na comissão, protagonizando as principais cenas de defesa do Planalto.

