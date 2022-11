Relatório da Câmara pedirá abertura de CPI para 'apuração rigorosa' dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips

Apoie o 247

247 - O relatório da comissão externa da Câmara sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips pedirá que a Casa instale uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI ) visando a apuração rigorosa dos crimes. Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, o relatório deverá ser lido nesta quarta-feira (30) pela deputada Vivi Reis (Psol-PA).

Ainda segundo a reportagem, o documento destaca que “as mortes de Bruno e Dom foram uma consequência do desmonte da área de políticas para os povos indígenas no governo Bolsonaro”. “A ausência histórica do Estado na região tornou-se ainda mais grave no atual governo, onde se escancara o desrespeito aos povos indígenas, bem como o desmonte de órgãos ambientais e indigenistas”, diz um trecho do relatório.

“Crimes ambientais no Vale do Javari são constantes e abarcam uma rede de associações criminosas que, movimentando montantes vultosos, financia e mata em prol da continuidade das atividades ilícitas. Se nada for feito, outras tragédias irão ocorrer”, ressalta o documento.

O indigenista da Fundação Nacional do Índio (Funai) Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram assassinados no dia 5 de junho na região do Vale do Javari, na Amazônia.

