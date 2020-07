Relatório do CFM aponta que Brasil possui déficit de 18,2 mil leitos hospitalares

Segundo um relatório do CFM, 20 estados perderam leitos do SUS entre janeiro de 2011 e janeiro deste ano. A situação é considerada mais grave no Rio de Janeiro e São Paulo edit

247 - Um levantamento elaborado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) identificou que o Brasil possui um déficit de 18,2 mil leitos hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) atualmente. Segundo reportagem do jornal O Globo, o problema foi amenizado parcialmente durante a pandemia do novo coronavírus devido à criação dos hospitais de campanha.

Em 2011, o déficit registrado era de 41 mil leitos de internação no SUS. Devido à pandemia, porém, foram criados 11,1 mil novos leitos. Ainda segundo o relatório do CFM, entre janeiro de 2011 e janeiro deste ano, 20 estados perderam leitos do SUS. A situação é mais grave no Rio de Janeiro, que perdeu cerca de 9,3 mil leitos, e São Paulo, com 2, 6 mil leitos a menos desde 2011.

