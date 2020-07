Relatos de tortura indicam novos abusos contra detentos nos presídios do Pará

Custodiados apontam novos indícios de tortura, maus tratos, fornecimento de alimento estragado, abusos cometidos por agentes e falta de privacidade em visitas com advogados e familiares, após a Polícia Militar comandar as unidades do sistema penitenciário do Pará edit

247 - O “Massacre em Altamira” no sistema penitenciário do Pará, que foi alvo de intervenção federal, completa um ano nesta quarta-feira (29). O episódio levou 62 presos à óbito, sendo considerado o segundo maior massacre nos presídios do Brasil. A reportagem do portal G1, desta quarta, ouviu custodiados, mães de detentos e advogados que apontam novos indícios de tortura, maus tratos, fornecimento de alimento estragado, abusos cometidos por agentes e falta de privacidade em visitas com advogados e familiares.

Após a saída da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária (FTIP), do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), as unidades passam agora a ser dominadas por policiais do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), da Polícia Militar. "Aquilo ali é o caminho da morte", diz um custodiado à reportagem.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.