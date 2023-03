Remarcar viagem de Lula à China é prioridade do Itamaraty

Apoie o 247

247 - O Palácio do Planalto tem pressa em definir uma nova data para o encontro de Lula com o presidente chinês, Xi Jinping.

Com o adiamento da visita de Luiz Inácio Lula da Silva à China, remarcar a ida do presidente a Pequim o mais rápido possível passou a ser a principal prioridade do Itamaraty.

O assunto foi discutido nesta segunda-feira (27) com o chefe da Assessoria Especial da Presidência, o ex-ministro Celso Amorim, informa O Globo.

A prioridade se deve à importância estratégica da China, que é o principal parceiro comercial do Brasil, e para reforçar a intenção do governo de inaugurar um novo momento das relações comerciais com os chineses.

O comércio bilateral e os investimentos chineses no Brasil, que já são robustos, podem se avolumar ainda mais. O volume do comércio bilateral entre a China e o Brasil em 2022 atingiu cerca de US$171,5 bilhões, mostrando um aumento anual de 4,9%, enquanto os investimentos diretos chineses ultrapassam 100 bilhões de dólares.

A China, que já tem com o Brasil uma "parceria estratégica de alto nível", no quadro de relações diplomáticas que no próximo ano completam 50 anos, também tem interesse na presença do líder brasileiro.

Os laços bilaterais se desenvolvem cada vez mais. A China é, desde 2009, o principal parceiro comercial brasileiro. O país socialista asiático tornou-se também o principal investidor externo direto no Brasil, investimento de importância estratégica para o desenvolvimento econômico porque gerador de crescimento, emprego e renda. As relações comerciais passaram a ser uma importante alavanca para o Brasil ocupar um lugar relevante na economia internacional. As relações econômicas e especificamente comerciais são favoráveis ao Brasil. A abertura do mercado chinês favorece o comércio exterior brasileiro.

