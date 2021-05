Renan: ato de Bolsonaro no Rio foi "cortejo da morte" com "objetivo de garantir a proliferação do coronavírus"

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB), disse que os bolsonaristas “conseguiram transformar o Brasil no cemitério do mundo". Ele ainda reforçou novamente que o ex-ministro Eduardo Pazuello mentiu à CPI da Covid edit

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB), em entrevista à GloboNews, nesta segunda-feira, 24, ressaltou novamente que o ex-ministro da Saúde e general Eduardo Pazuello mentiu à comissão no Senado.

Sem máscara, o ex-ministro participou de manifestação com Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro no domingo, 23, mostrando que, ao contrário do que disse aos senadores, não é a favor de medidas de isolamento social e proteção individual.

O senador Renan Calheiros chamou o passeio de moto no Rio de "cortejo da morte" com o "objetivo de garantir a proliferação do coronavírus".

"O presidente da República é reincidente. Ele reproduz as mesmas coisas, reproduz as mesmas provas todos os dias. Esse cortejo da morte, que nós verificamos no último final de semana, é um horror", afirmou.

"Eles conseguiram transformar o Brasil no cemitério do mundo", declarou o senador.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.