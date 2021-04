Renan Calheiros dirá na CPI do genocídio que não será "um Deltan Dallagnol"

O senador Renan Calheiros, que será o relator da CPI do genocídio, dirá em discurso de posse que não será "um Deltan Dallagnol" e que Bolsonaro não estará no centro de um powerpoint edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) está preparando um discurso para quando tomar posse como relator da CPI da Covid, na próxima terça-feira (27). Ele está sob ataques de bolsonaristas.

O ocupante do Palácio do Planalto fez movimentações políticas para impedir a indicação de Renan para o cargo de relator da CPI do genocídio.

A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna que Renan afirmará em seu discurso de posse que o governo não tem que se preocupar tanto com a sua atuação nas investigações.

“Não vou ser um Deltan Dallagnol”, afirmará Renan no discurso inaugural, fazendo referência ao procurador que comandou a Lava Jato em Curitiba. “O presidente [Bolsonaro] não vai ficar no centro de nenhum powerpoint. Não haverá forças tarefas. No futuro, não quero ser condenado por ter sido parcial”, seguirá, segundo interlocutores que tiveram acesso ao texto.

