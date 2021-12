​Renan Calheiros diz que Bolsonaro levou o país para o “fundo do poço civilizatório”

Apoie o 247

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse que o governo Jair Bolsonaro cavou um “fundo do poço civilizatório”.

“As democracias pressupõem diálogo, tolerância e respeito às divergências. O fundo do poço civilizatório cavado por Bolsonaro resultou em mortes, fome, desemprego, inflação e golpismo. Conversarei com todos que enfrentam esse flagelo. Jamais com quem sabota a democracia”, escreveu o parlamentar em sua página no Twitter.

Renan fechou o comentário com a hashtag "#JaEraJair", que ocupou os trending topics do Twitter na manhã desta terça-feira (21), após viralizar um trecho de uma live realizada por Olavo de Carvalho, ex-ministros e um deputado do PSL, em que o guru de Bolsonaro afirmou que a reeleição é difícil de acontecer e que “a briga está perdida”.

