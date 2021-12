Renan Calheiros diz que Sergio Moro "fraudou a história brasileira"

Apoie o 247

247 -O senador Renan Calheiro desferiu duro ataque nesta terça-feira (30) contra o ex-juiz Sergio Moro, condenado como parcial e suspeito pelo STF. "Sérgio Moro fraudou a história brasileira. Foi declarado parcial e incompetente. A história nunca é escrita por uma pessoa, mas pela sociedade. Moro repete o ovo da serpente em sua ficção: mente despudoradamente e insiste em teses fascistas", escreveu Renan em sua conta no Twitter.

A declaração do senador alagoano foi dada no momento de pré-lançamento do livro de memórias do ex-juiz. Moro ataca Lula e outros adversários na disputa pela Presidência da República.

