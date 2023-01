Renan Calheiros vira réu em ação movida por Arthur Lira

Presidente da Câmara acusa o senador pelos crimes de calúnia, injúria e difamação em publicações feitas no Twitter edit

Sputnik - A relação tensa entre os dois alagoanos já é conhecida, tendo tido seu ápice em outubro do ano passado, onde os dois trocaram farpas em rede social sobre a eleição do governador de AL, Paulo Dantas.

A 1ª Vara Criminal de Brasília aceitou nesta sexta-feira (6) uma queixa-crime do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), apresentada contra o senador Renan Calheiros (MDB). Na queixa, Lira acusa Renan pelos crimes de calúnia, injúria e difamação em publicações feitas no Twitter, segundo o UOL.

Calheiros reclamou da atuação do presidente da Câmara durante a eleição em Alagoas, citando abuso de poder e privilégios.

Em outubro do ano passado, o senador responsabilizou Lira por operação da Polícia Federal e do MPF contra Paulo Dantas, candidato à reeleição. Já o deputado federal acusa Calheiros de tentar interferir no comando da PF para abafar a investigação envolvendo o governador.

