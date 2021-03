Renato Janine Ribeiro critica Ciro Gomes por tentar mais uma vez hostilizar o PT

"Há muito chão a trilhar para duas coisas, primeira, ser um dos dois finalistas na eleição de 2022, habilitando-se para disputar com a direita não fascista ou a extrema-direita, e, segunda, ser vitorioso no turno final", diz o ex-ministro Renato Janine Ribeiro sobre os últimos ataques de Ciro Gomes ao PT edit

Por Renato Janine Ribeiro - Inúmeras vezes, aqui, defendi Ciro Gomes: sua lealdade a sucessivos governos do PT, sua integridade, sua disposição a combater no plano econômico as propostas da direita, seu direito a disputar a presidência do Brasil.

Contudo, me parece que ele comete um erro ao insistir na crítica ao que ele chama de “lulopetismo”, expressão que por sinal se tornou pejorativa.

É muito difícil, nas eleições de 2022, haver na final mais do que um candidato do campo progressista (que vai além da esquerda e inclui, claro, o próprio Ciro) e mais do que um candidato do campo direita+extrema-direita.

Hipóteses como um segundo turno entre Bolsonaro e Huck ou Doria, ou entre Ciro e um nome do PT, não são impossíveis, mas muito improváveis.

Uma candidatura Ciro pode ter, sim, o condão de agregar parte da direita não fascista – e parece que ele está tentando isso.

Mas isso não é nada fácil, porque nas questões econômicas essa direita não fascista fechou com a extrema-direita, haja vista seu apoio às privatizações, desregulamentação, redução de direitos trabalhistas e sociais.

Talvez apenas os direitos ambientais tenham, hoje, apoio da direita não fascista.

É pouco para uma plataforma comum.

Um ponto positivo de uma candidatura Ciro está em algo que tenho enfatizado: os eleitores de centro não têm alternativa de centro.

NÃO HÁ MAIS POLÍTICOS DE CENTRO, eles foram para a direita ou mesmo a extrema-direita. Portanto, é um terreno onde garimpar votos.

Dada a rejeição ao PT que foi construída nesse campo, Ciro pode sim colher votos.

Mas há muito chão a trilhar para duas coisas, primeira, ser um dos dois finalistas na eleição de 2022, habilitando-se para disputar com a direita não fascista ou a extrema-direita, e, segunda, ser vitorioso no turno final.

Não me parece que hostilizar diretamente o PT seja uma boa estratégia para isso.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.