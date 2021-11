Rendimento médio mensal do brasileiro chega ao menor valor desde 2012

Levantamento do IBGE aponta que o rendimento mensal médio real de todas as fontes no país caiu de R$ 2.292, em 2019, para R$ 2.213 edit

Metrópoles - A pandemia da Covid-19 provocou uma fratura na economia brasileira e levou a uma grave queda da renda no país. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (19/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal do brasileiro teve queda recorde no ano passado e chegou ao menor valor desde 2012.

O levantamento aponta que o rendimento mensal médio real de todas as fontes no país caiu de R$ 2.292, em 2019, para R$ 2.213. O valor é o mais baixo desde 2013, quando o número era de R$ 2.250 (já descontada a inflação do período). A queda de 3,4% é a mais intensa da série histórica iniciada em 2012.

Por outro lado, o rendimento médio mensal real habitualmente recebido de todos os trabalhos aumentou 3,4%, de 2019 para 2020, chegando a R$ 2.447. A saída de 8,1 milhões de pessoas da população ocupada, no período, elevou essa média. Enquanto isso, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita caiu 4,3% em 2020, chegando a R$ 1.349.

