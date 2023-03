Renuncia corregedor da Receita que denunciou pressão em caso de invasão de dados de desafetos de Bolsonaro

João José Tafner diz ter sofrido pressão do antigo comando do Fisco para amenizar punição contra ex-chefe de inteligência, que extraiu dados sigilosos de desafetos de Bolsonaro edit

247 - O corregedor da Receita Federal, João José Tafner, que tinha mandato até 2025, pediu exoneração do cargo, alegando pressão interna do atual comando do Fisco para que renunciasse. A informação é da Folha de S. Paulo.

Tafner estava envolvido em uma disputa interna de versões com o atual secretário da Receita, Robinson Barreirinhas.

O corregedor, que estava há anos no cargo, chegou a protocolar uma denúncia interna durante o governo Bolsonaro de que havia sofrido pressão do então secretário da Receita Federal Julio Cesar Vieira Gomes e o então subsecretário-geral, José de Assis Ferraz Neto para "concluir e amenizar eventual punição contra o ex-chefe de inteligência do órgão, Ricardo Feitosa", de acordo com o jornal. Ambos negam.

Feitosa foi denunciado por acessar e copiar dados fiscais sigilosos de desafetos de Bolsonaro , como o empresário Paulo Marinho, o ex-ministro Gustavo Bebianno e o procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro Eduardo Gussem, responsável pelas investigações do suposto esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj.

Tafner não cedeu à pressão para amenizar a punição de feitosa e majorou a pena, que foi de suspensão para demissão. No entanto, o atual secretário da Receita, Barreirinhas, "apontou possível ato de prevaricação, uma vez que Tafner não teria denunciado o caso ou tomado providências à época das supostas pressões".

A partir disso, o corregedor passou a acusar Barreirinhas de tentar forçá-lo a renunciar. Ambas as acusações (de Barreirinhas e Tafner) são investigadas pela Corregedoria do Ministério da Fazenda agora.

O clima para a permanência do corregedor da Receita ficou insustentável após tais episódios e, então, ele enviou seu pedido de exoneração ao próprio Barreirinhas.

