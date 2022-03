Repatriados que fugiram da Ucrânia chegam ao Brasil e aplaudem pouso em solo brasileiro (vídeo)

Avião KC-390 da FAB pousou no Recife no início da manhã desta quinta-feira (10). Em seguida, a aeronave partiu com destino à Brasília edit

247 - O avião da Força Aérea Brasileira ( FAB) enviado à Polônia para retirar brasileiros que deixaram a na Ucrânia em decorrência do conflito com a Rússia pousou no Recife (PE) às 6h44 da manhã desta quinta-feira (10). Na Base Aérea do Recife os passageiros tomaram café da manhã e seguiram para Brasília, onde deverão ser recepcionados por Jair Bolsonaro por volta das 12h. A FAB usou suas redes sociais para mostrar o momento em que os passageiros aplaudiram o pouso em solo brasileiro.

Ao todo, o avião KC-390 - maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul - trouxe a bordo 68 pessoas, sendo 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, além de dez animais de estimação. A aeronave decolou de Varsóvia, capital da Polônia, a quase 800 km de Kiev, capital ucraniana.

Além do cargueiro militar, um avião Legacy do governo federal também pousou no Recife trazendo uma mulher grávida e duas famílias com crianças de colo, de acordo com o G1. A operação foi realizada de forma integrada pelos ministérios da Defesa, Relações Exteriores e da Saúde.

Na viagem de ida da chamada “Operação Repatriação'', o avião transportou cerca de 11,5 toneladas de medicamentos, alimentos e itens de primeira necessidade doados pelo Brasil para auxílio humanitário às vítimas do conflito.

Veja o momento da chegada em solo brasileiro.

