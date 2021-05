Repórter da Globo vê bolsonaristas com a bunda pintada no lugar que já foi dos caras pintadas

Para apoiar um governo que só faz m..., tem lógica.Os bundas pintadas se manifestaram em favor da intervenção militar com Bolsonaro no poder edit

O repórter da Globo Gabiel Barreira observou que os bolsonaristas estão lançando moda nos protestos em favor da ditadura -- intervenção militar com Bolsonaro no poder".

Em 2021, entraram em cena os "caras pintadas", estudantes que, sob a liderança de Lindbergh Farias, colocavam pequenas faixas verde e amarela no rosto e iam para o protesto.

Já os bolsonaristas estão pintando a bunda, como se viu nos protestos de ontem.

Em ato na Paulista, o presidente do PTB, se dirigindo a um grupo que ocupou dois quarteirões, incluindo os bundas pintadas, disse que "a raiz do mal está plantada no Supremo Tribunal Federal".

Os bundas pintadas fazem sentido em ato de apoio a um governo que só faz m...













