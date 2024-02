Repórter policial da Record foi espionado ilegalmente pela Abin paralela de Bolsonaro

Jornalista teve seu número de telefone rastreado através do programa espião israelense First Mile edit

247 – O jornalista Afonso Mônaco, com uma longa trajetória na televisão brasileira, foi alvo de monitoramento pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante a gestão de Jair Bolsonaro. Durante seu período como integrante da equipe do programa Domingo Espetacular, da TV Record, Mônaco teve seu número de telefone rastreado através do programa espião israelense First Mile, segundo informações do Metrópoles . Mesmo afastado das telas devido a questões de saúde, o jornalista continua vinculado à Record. Ele revelou surpresa quanto ao motivo do monitoramento, já que a maior parte de suas reportagens estava relacionada à cobertura policial.

As investigações em torno da chamada “Abin paralela” têm como objetivo apurar o uso impróprio do software de espionagem para a produção de dossiês e a vigilância de alvos políticos considerados relevantes pelo governo. A Polícia Federal lidera essas investigações, que levantam preocupações sobre potenciais abusos de poder e violações de privacidade. A revelação desse monitoramento traz à tona questões importantes sobre os limites da vigilância estatal e o respeito à liberdade de imprensa.

