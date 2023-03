Representante comercial dos EUA vai a Brasília 'marcar território' ante ida de Lula à China

Há tempos o principal representante comercial dos EUA não vinha ao Brasil. Katherine Tai procurou visivelmente mostrar proximidade do governo estadunidense com o brasileiro edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Em meio aos preparativos da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, a representante comercial dos Estados Unidos, Katherine Tai, fez uma discreta visita a Brasília nesta semana, mas especificamente ontem (8) e terça-feira (7).

>>> Em viagem à China, Lula levará propostas para negociação final da fábrica da Ford na Bahia

Em Brasília, Tai procurou visivelmente mostrar proximidade dos EUA com o Brasil. Deu a entender que a administração Biden passou muito tempo focada em questões internas, mas agora dedica mais espaço para alianças estratégicas e considera o país sul-americano um dos países prioritários, de acordo com o jornal Valor Econômico

Ao mesmo tempo, as conversas entre a representante e o governo brasileiro "confirmaram a expectativa mútua" de que a atual conjuntura possa ser traduzida em mais oportunidades de comércio e investimentos, com incentivos à construção de cadeias de suprimento mais resilientes, conforme comunicados do Itamaraty e do órgão representado pela autoridade norte-americana.

Há tempos o principal representante comercial dos EUA não vinha ao Brasil. E a presença de Katherine Tai foi positiva, é sempre melhor ter um canal de diálogo bom do que não ter, entretanto, diz o jornal, "quanto a gerar algo concreto, é outra coisa".

Na administração Biden, o Departamento de Comércio dá o tom com a política industrial e preocupações de segurança nacional, para construir vantagem competitiva, especialmente na rivalidade com a China, afirma o Valor.

>>> Ministro da Agricultura diz que adiantará viagem à China para preparar terreno a Lula

Resta ao Brasil esperar, para ver o que de concreto pode realmente surgir com a proximidade americana tanto em nível bilateral como multilateral, e assim, poder comparar os resultados da viagem de Lula a Washington com sua visita a Pequim no fim do mês, entre os dias 27 e 30.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.