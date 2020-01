Representantes de 11 religiões convocam ato por Estado laico

De acordo com o membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o pastor evangélico Ariovaldo Ramos, "a presença religiosa no Estado está ficando cada vez maior e vemos pela primeira vez um governo se apoiando em um segmento religioso para manter a esperança de continuar no poder" edit

247 - Representantes de 11 denominações religiosas realizam nesta terça-feira (21) em 21 cidades do Brasil atos em defesa do Estado laico e contra a intolerância religiosa.

A Frente Inter-Religiosa Dom Paulo Evaristo Arns por Justiça e Paz, responsável pela organização das manifestações, concrega representantes das religiões de matriz africana, católicos, judeus, evangélicos, kardecistas, muçulmanos, mórmons, budistas, lideranças espirituais indígenas, entre outros.

Estão previstos atos em São Paulo (SP), Rio (RJ), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL), Natal (RN), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Belém (PA) e Boa Vista (RR), além de várias grandes cidades do interior.

Membro da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, o pastor evangélico Ariovaldo Ramos afirmou que "houve um aumento da incidência de casos de intolerância logo no início do governo Michel Temer".

"Esta onda arrefeceu e a nossa grande preocupação agora é a manutenção do Estado laico. A presença religiosa no Estado está ficando cada vez maior e vemos pela primeira vez um governo se apoiando em um segmento religioso para manter a esperança de continuar no poder", disse. Os relatos foram publicados no jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o babalaô Ivanir dos Santos, recém-chegado de Atlanta, nos Estados Unidos, onde foi homenageado com a Proclamação do Condado de DeKalb, "a intolerância religiosa tem crescido não só com o discurso de hoje, mas até um pouco antes, em 2016".

"Se observarmos, desde que um grupo evangélico e intolerante começou a ganhar força no Legislativo, o executivo teve que se render à sua agenda moral, religiosa e racista, mesmo nos governos de Lula, Dilma ou Temer", acrescentou.