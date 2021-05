Repressão no Recife acende alerta sobre o bolsonarismo nas polícias nas eleições de 2022

247 - A jornalista Malu Gaspar escreve em sua coluna no jornal O Globo que o comportamento da Polícia Militar nos protestos contra o governo Jair Bolsonaro neste final de semana e nas manifestações da semana anterior - favoráveis ao governo - “traz um alerta preocupante para as eleições de 2022”. Segundo ela, o temor é que o “bolsonarismo enraizado nas polícias e a insubordinação contra governadores de oposição ao presidente possa provocar ainda mais conflitos num ambiente político já polarizado e conflagrado”.

“Na motociata a favor de Bolsonaro, no Rio de Janeiro, havia mais de mil policiais militares, mas a única pessoa agredida foi um jornalista – e pelos próprios manifestantes, hostis à presença da imprensa. No ato em Recife, a escaramuça começou sem motivo aparente, e foi desencadeada pela própria PM - contra a orientação do chefe da polícia, o governador Paulo Câmara (PSB)”, observa.

A jornalista ressalta que “o governador afastou os comandantes da operação, abriu um procedimento disciplinar e já determinou que as vítimas da PM sejam assistidas e indenizadas. Paulo Câmara também gravou vídeos em que repudia a ação violenta da PM. Mas não dá entrevistas, por exemplo, para não melindrar a polícia mais do que o que considera que seria razoável”.

“Câmara tem diante de si um desafio pelo qual já passaram seus colegas de São Paulo, João Doria (PSDB), do Ceará, Camilo Santana (PT), e da Bahia, Rui Costa (PT) – todos de oposição ao presidente da República”, completa.

“A preocupação de especialistas e de governadores é que o caldo de insatisfação e de politização das tropas Brasil afora provoque ainda mais conflitos à medida que as eleições se aproximarem, com mais manifestações contra e a favor do governo”, afirma.

Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano passado aponta “que 35% dos oficiais e 41% dos praças de todo o Brasil interagem em redes sociais bolsonaristas”, ressalta a reportagem.

