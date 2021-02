Requião: 'a independência do BC afasta Bolsonaro; quem manda o capital financeiro'

"Com a independência do Banco Central Bolsonaro remanescerá apenas como animador de picadeiro", afirmou o ex-senador Roberto Requião edit

247 - O ex-senador Roberto Requião (MDB) disse que “a independência do Banco Central afasta [Jair] Bolsonaro do comando do país”. A publicação foi feita nas redes sociais, nesta segunda-feira, 8.

Requião explicou que Bolsonaro “remanescerá apenas como animador de picadeiro”. “Manda o capital financeiro e a banca”, afirmou.

