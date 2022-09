Requião alerta que qualquer voto que não seja no Lula ajuda Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato a governador do Paraná, Roberto Requião (PT), foi ao Twitter neste sábado (3), chamar a atenção que a eleição está polarizada, condição em que as correntes de opinião defensoras dos interesses nacionais devem concentrar todo o seu empenho em eleger Lula, sob pena de favorecerem o entreguismo do atual ocupante do Palácio do Planalto.

"Nesta eleição polarizada qualquer voto que não seja no Lula é favorecimento claro ao entreguismo e ao Bolsonaro!" - escreveu o líder paranaense.

Nesta eleição polarizada qualquer voto que não seja no Lula é favorecimento claro ao entreguismo e ao Bolsonaro! — Roberto Requião (@requiaooficial) September 3, 2022

