Requião pede "interdição psiquiátrica imediata" de Jair Bolsonaro por declarações sobre o coronavírus.

247 - O ex-senador Roberto Requião usou as redes sociais para pedir a “interdição psiquiátrica imediata de Jair Bolsonaro e do apresentador Carlos Massa, o Ratinho. Postagem de Requião foi feita após Bolsonaro afirmar em entrevista ao Programa do Ratinho, no SBT, na sexta-feira (20), que a economia não pode ser prejudicada porque “alguns vão morrer”. Ratinho, por sua vez, é um conhecido apoiador de Bolsonaro

“Bolsonaro ao Ratinho: "vão morrer alguns, sim, mas não podemos deixar esse clima todo aí. Prejudica a economia". Interdição psiquiátrica, imediata, para os dois! URGENTE!”, postou Requião.

Confira a postagem de Roberto Requião sobre o assunto.