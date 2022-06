"Resolver tudo no primeiro turno pra gente cuidar do país", defende José Guimarães

“Vivemos um período de muita instabilidade, por isso o melhor seria resolver tudo no primeiro turno pra gente cuidar do país e sinalizar para o mundo outro caminho”, disse edit

247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE), classificou a proposta de CPI da Petrobras como “chicana” e disse que ainda há “muito tempo para este governo permanecer no poder”, por isso a perspectiva de vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno, como apontam as pesquisas, é muito importante.

“O que vai restar do Brasil nestes quatro meses? E o pior, ainda ficam ameaçando não respeitar o resultado das urnas. Chega! O Brasil não pode aceitar isso”, salientou o parlamentar que também integra a coordenação da pré-campanha de Lula e Alckmin.

“Vivemos um período de muita instabilidade, por isso o melhor seria resolver tudo no primeiro turno pra gente cuidar do país, montar governo, sinalizar para o mundo outro caminho”, disse.

Sobre a proposta de instalação de uma CPI da Petrobras, Guimarães afirmou que “o governo é responsável, tem o controle da Petrobras” e que Bolsonaro sabe que “o mercado não deixa a empresa alterar a política de preços”.

“Ele quer se esconder sob o manto dos abusivos aumentos dos combustíveis propondo essa CPI para desviar o foco”, declarou o parlamentar.

Para José Guimarães, os intentos de privatizar a Petrobrás não vão se concretizar. “Daqui para o fim do ano não dá tempo. Estamos às vésperas da eleição e tem o recesso”, lembrou.

Segundo ele, “o desespero toma conta do governo” e a base do governo no Congresso está derretendo. “O Palácio do Planalto é uma casa de tresloucados porque não sabem como enfrentar essa disputa [com Lula] ou que programa de governo vão apresentar. O programa que eles apresentaram desde o golpe contra a Dilma e, sobretudo na eleição de Bolsonaro, ruiu. Não sobrou nada do Brasil”, enfatizou.

“Está havendo um deslocamento natural e progressivo por conta da perspectiva de vitória [de Lula]. O silêncio dessa base de apoio de Bolsonaro é um sinal de que ela pode ser desintegrada porque eles falavam que tinham um calendário em que o Bolsonaro iria ultrapassar o Lula no mais tardar 15 ou final de junho. Para isso fizeram o auxilio Brasil, impuseram a aprovação do PL dos combustíveis. Nada disso resolveu”, completou.

