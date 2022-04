Ressentido, presidente do PSDB diz que Alckmin terá participação "absolutamente irrrelevante" na campanha de Lula

Apoie o 247

247 - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, fez duras críticas ao ex-correligionário e ex-governador Geraldo Alckmin, que deixou a legenda tucana para integrar os quadros do PSB e ser o vice em uma chapa presidencial encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Araújo, a participação de Alckmin na campanha de Lula será “absolutamente irrelevante” e que ele correrá “risco de vida” no interior de São Paulo.

“Na campanha, eu garanto, será absolutamente irrelevante a participação dele. No Nordeste ele não teve 1%, não vai fazer nada. No interior de São Paulo, não pode andar, porque corre risco de vida (sic)”, disse o tucano durante um jantar com empresários, segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo. “Mas na política é assim. Ele pode sair de uma posição irrelevante e virar presidente da República”, completou.

Ainda segundo Araújo, Alckmin será tratado no PT como alguém de “terceira linha”, além de ser discriminado por “pessoas que nunca gostaram dele”. “Vai viver sob a discriminação de pessoas que nunca gostaram dele. E vai conviver com pessoas que ele falou coisas impublicáveis sobre elas. Vai ser essa convivência. Isso não pode ser uma convivência salutar, que faz bem ao coração. O Geraldo vai olhar pro lado e não vai ter o Tasso Jereissati para conversar, vai ter que conversar com o Zé Dirceu”, disparou.

Demonstrando ressentimento com o ex-correligionário, o presidente do PSDB também afirmou que a saída de Alckmin do partido tucano é “um dos maiores clássicos da incoerência política da história”. “Não interessa se Lula vai vencer, se Lula vai ficar impedido e ele vai virar presidente da República, essa marca ele vai levar pro resto da vida. Uma pessoa se separa aos 20, 30, 40…Não conheço ninguém que se separou aos 76, 78”, completou, em referência aos 69 anos de idade do ex-governador.

