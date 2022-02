Ressentido, Queiroz chama assessor de Bolsonaro de "ingrato" e "mentiroso"

Apoie o 247

Por Guilherme Amado e Lucas Marchesini, Metrópoles - Fabricio Queiroz chamou de “ingrato” o assessor especial de Jair Bolsonaro, o ex-sargento do Bope do RJ Max Guilherme, em vídeo publicado no seu perfil no Instagram.

O antigo faz tudo da família Bolsonaro se ressente de Max Guilherme não o ter apoiado nos últimos anos, já que foi Queiroz quem o apresentou ao clã presidencial.

Leia a íntegra no Metrópoles.

