Restaurante oferece 13 barris de chopp caso Bolsonaro seja preso: "o Veio da Havan pode, por que eu não?"

247 - O Café com Arte, um bar e restaurante localizado no bairro de Nazaré, região central de Belém, capital do Pará, anunciou através de suas redes sociais que distribuirá 13 barris de chopp quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) for preso.

Quando @jairbolsonaro for preso, 13 barris de chopp serão distribuídos gratuitamente por aqui. Podem printar esse Twitter. May 3, 2023

A postagem foi feita na tarde de quarta-feira (3), após a Polícia Federal (PF) deflagrar a Operação Venire, que realizou buscas e apreensões em 16 propriedades em todo o país, incluindo a residência de Bolsonaro .

Em entrevista ao jornal Estado de Minas, o proprietário do Café com Arte, Roberto Figueiredo, 50 anos, afirmou que já havia feito uma "promoção de 13 barris de chopp" durante as eleições de 2022, caso o presidente Lula (PT) fosse eleito.

Roberto, que já foi filiado ao PT, comentou de forma descontraída que "parece que as pessoas descobriram agora que eu sou de esquerda". Ele também rebateu os críticos que surgiram com a viralização da promoção: "o Veio da Havan (citando o empresário Luciano Hang) pode. O Silvio Santos pode. Por que eu não posso? Por que eu sou pequeno?!"

