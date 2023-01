Reunião com Lula e ministro do trabalho será 'crucial' para fortalecer entidades sindicais, diz Deyvid Bacelar

No encontro, há expectativa de criação de um grupo de trabalho para reinstalar a Política de Valorização do Salário Mínimo edit

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, classificou como "crucial" a reunião agendada para esta quarta-feira (18) com o presidente Lula (PT) e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Cerca de 500 representantes das centrais sindicais, sindicatos, federações e confederações de trabalhadores se encontrarão com a dupla às 10h, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Na reunião, há expectativa de criação de um grupo de trabalho para reinstalar a Política de Valorização do Salário Mínimo. Entre outros benefícios para a classe trabalhadora, as instituições defendem a regulamentação do trabalho por aplicativos e o fortalecimento da negociação coletiva.

“Essa reunião com o presidente Lula e o ministro Marinho é de suma importância, diante da contrarreforma sindical que foi feita a partir das mudanças na legislação trabalhista, desde o governo Temer e, principalmente, no governo Bolsonaro”, afirma Bacelar, que será uma das lideranças participantes do encontro.

O coordenador-geral da FUP lembra que houve um movimento de asfixia dos movimentos sindicais durante os últimos governos, com a fragilização das entidades sindicais perante as negociações coletivas e organizações do MTE e do Ministério Público do Trabalho (MPT). “Essa reunião será crucial para o processo de fortalecimento da negociação coletiva e das entidades sindicais dentro de um estado democrático de direito. Um movimento sindical forte e organizado ajuda no fortalecimento da democracia”, completa.

Esta será a primeira reunião oficial do conjunto das organizações sindicais com o presidente Lula e o ministro Marinho, e inaugura uma agenda de encontros, em fase de elaboração, com autoridades do novo governo e parlamentares.

