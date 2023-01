Reunião de Lula com governadores será no dia 27 de janeiro, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, ex-governador Rui Costa (PT), informou que o encontro deve acontecer no Palácio do Planalto edit

247 — O ministro da Casa Civil, ex-governador Rui Costa (PT), anunciou, nesta quarta-feira, 4, que a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os governadores será no dia 27 de janeiro, informou o jornalista Marcelo Auler, do Brasil 247.

De acordo com o jornalista, o encontro deve acontecer no Palácio do Planalto.

Ao tomar posse como ministro da Casa Civil na segunda-feira, 2, o ex-governador Rui Costa (PT) pediu aos ministros que acompanhavam a cerimônia união em torno do “projeto coletivo” do governo Lula (PT). Ele ainda afirmou que a expectativa do Brasil e do mundo em torno dos próximos quatro anos é “gigantesca”.

