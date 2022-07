Reunião ministerial teve ataque de Bolsonaro às urnas e ao TSE, apoio da Defesa e cobrança por mais propaganda pró-governo

Apoie o 247

247 - A reunião de Jair Bolsonaro (PL) com ministros no Palácio do Planalto na terça-feira (5) teve mais da metade de suas quatro horas de duração dedicada a ataques às urnas eletrônicas e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informa a Folha de S. Paulo.

Bolsonaro disse haver um complô contra si e afirmou não poder participar de uma disputa já perdida. Ele cobrou para que as eleições de outubro sejam, nas suas palavras, "limpas".

O chefe do governo federal convidou para uma fala o deputado federal Filipe Barros (PL-PR), que relatou na Câmara a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do voto impresso, que não avançou. O parlamentar reiterou acusações ao sistema eletrônico de votação que já foram desmentidas pela Justiça Eleitoral.

O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, disse que cobrará do TSE um cronograma para que as sugestões das Forças Armadas para supostas melhorias no processo de votação sejam respondidas. À Folha, o Ministério da Defesa negou que o general "irá impor um calendário ao TSE".

Também falaram sobre supostas fragilidades das urnas eletrônicas os ministros da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, e da Controladoria-Geral da União (CGU ), Wagner Rosário.

Deixando as acusações infundadas de lado, Bolsonaro pediu que seus ministros intensifiquem as propagandas pró-governo em suas viagens pelo Brasil, defendendo a administração federal como um todo, e não somente suas pastas.

