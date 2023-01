Reuters vê 'Brasil dividido e conturbado' na volta de Lula ao poder

Agência de notícias destaca que polarização ainda permanece no País edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O líder esquerdista Luiz Inácio Lula da Silva será empossado como presidente do Brasil no domingo sob segurança reforçada na capital brasileira após ameaças de violência por partidários de seu antecessor de extrema-direita, Jair Bolsonaro.

A cerimônia no Congresso começa às 15h. (18h00 GMT), após o que Lula irá ao Palácio do Planalto para colocar a faixa presidencial diante de uma multidão de 30.000 apoiadores, enquanto cerca de 300.000 são esperados para comemorar na esplanada de Brasília.

Lula, 77, derrotou Bolsonaro por pouco em outubro para ganhar um terceiro mandato presidencial sem precedentes, após um hiato que o levou a passar um ano e meio atrás das grades por acusações de corrupção que foram posteriormente anuladas.

Em seus anos anteriores como presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de 2003 a 2010, o ex-líder sindical tirou milhões de brasileiros da pobreza durante um boom de commodities que impulsionou a economia.

Agora, ele enfrenta o grande desafio de melhorar a economia estagnada do Brasil e, ao mesmo tempo, unir um país que se tornou dolorosamente polarizado sob o governo de Bolsonaro.

"Muito se espera de Lula. Ele terá a difícil missão de restabelecer a normalidade e a previsibilidade do Brasil e, sobretudo, entregar rapidamente resultados que melhorem a qualidade de vida de seus habitantes", disse Creomar de Souza, diretor da Dharma Political Consultoria de riscos em Brasília.

Bolsonaro trocou o Brasil pela Flórida na sexta-feira, evitando ter que entregar a faixa ao rival, cuja vitória ainda não reconheceu, e ao mesmo tempo se livrar de quaisquer riscos jurídicos imediatos relacionados ao seu mandato.

Seus partidários protestam há dois meses que a eleição foi roubada e pedem um golpe militar para impedir que Lula volte ao cargo em um clima de vandalismo e violência.

Um apoiador foi preso por fazer uma bomba que foi descoberta em um caminhão carregado com combustível de aviação na entrada do aeroporto de Brasília e confessou que pretendia semear o caos para provocar uma intervenção militar.

As autoridades mobilizaram 10.000 policiais e soldados para reforçar a segurança nas comemorações de domingo e revistar os participantes, que não podem trazer garrafas, latas, mastros de bandeira ou armas de brinquedo. O porte de armas de fogo por civis também foi temporariamente proibido.

Os organizadores disseram que delegações de 50 nações e 19 chefes de estado e governos, incluindo o rei da Espanha, confirmaram sua presença.

Na sexta-feira, antes de voar para a Flórida, Bolsonaro fez um discurso emocionado à nação, no qual condenou o atentado como um "ato terrorista", mas elogiou os manifestantes acampados do lado de fora dos quartéis do exército em todo o país.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.