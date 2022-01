“Revela profunda insegurança”, avalia Eduardo Cardozo sobre Moro recusar debate

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo avaliou nesta segunda-feira (17) que a recusa do ex-juiz parcial Sérgio Moro em participar de debate com ele sobre a operação Lava Jato

“A recusa de Sérgio Moro em participar de um debate para discutir a operação Lava Jato com ex-ministros da Justiça, além de uma grande indelicadeza, revela uma profunda insegurança. O objetivo não é discutir campanha presidencial, mas debater o que representou essa operação para o país e para o Estado de Direito”, disse José Eduardo Cardozo à Revista Fórum.

“Será que quando largou a toga, Moro deixou de ter a coragem que demonstrava com a caneta nas mãos? Ou será que quer ser a cópia fiel do seu ex-chefe Bolsonaro, que fugiu de debates para não mostrar suas fragilidades?”, questionou o ex-ministro.

A proposta foi feita pelo Grupo Prerrogativas após Moro recusar convite para debate com juristas na última sexta-feira (14). Diante da negativa, os juristas do grupo resolveram convidar o ex-juiz para um debate, organizado por eles, com Cardozo e José Carlos Dias, ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

