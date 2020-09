Reviravolta: CNMP reabre processo contra procurador da Lava Jato que pagou por outdoor a favor da força-tarefa

247 - Nesta terça-feira (22), o corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis, votou pela instalação do procedimento administrativo diciplinar contra o ex-integrante da Lava Jato, o procurador Diogo Castor, que pagou por um outdoor em homenagem a Lava Jato na região metropolitana de Curitiba, em março de 2019.

A reabertura foi aprovada por unanimidade em julgamento ocorrido em plenária. Mesmo depois de Castor ter admitido que pagou pela propaganda, em junho, a subprocuradora Elizeta Maria de Paiva Ramos, também corregedora-geral do Ministério Público Federal, havia decidido arquivar uma sindicância a respeito do outdoor.

Agora, o Rinaldo Reis reabre o caso e afirma que estão comprovadas a materialidade e a autoria da infração disciplinar.

"É fato insofismável a existência de peça publicitária com feições de promoção pessoal dos membros da força-tarefa da Lava Jato e em descompasso com a política de comunicação institucional do Ministério Público Federal", disse o corregedor que defendeu que o caso pode constituir ato de improbidade administrativa e até mesmo atrair a penalidade de demissão.

O outdoor pago por Castor foi instalado numa via de acesso ao aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, em março de 2019. Nele, há fotos de integrantes da operação e a frase: "Bem-vindo à República de Curitiba, terra da Lava-Jato, a investigação que mudou o país".

Logo após o ocorrido a revelação de quem pagou o outdoor, Castor deixou a força-tarefa em Curitiba.