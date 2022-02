Ricardo Barros diz que Bolsonaro quer zerar imposto de combustíveis, mas o governo não

Apoie o 247

ICL

247 - O líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), disse nesta terça-feira (8) que quem quer baixar os impostos sobre os combustíveis é Jair Bolsonaro (PL-RJ), mas não o governo.

A jogada é a velha tática de Bolsonaro, que está em plena campanha eleitoral, para sinalizar uma falsa ideia de que ele só não governo porque não deixam.

“O presidente Bolsonaro disse o seguinte: ‘eu quero zerar os impostos federais dos combustíveis’, certo? O governo não escreve o texto porque o governo é contra. Quem que tem que escrever o texto para isso? A Economia. A Economia é contra, não escreve o texto”, declarou o líder.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro manda no governo. Quando alguém não concorda com as suas decisões é imediatamente afastado. Assim aconteceu com ministros da Saúde, por exemplo, que em meio ao avanço da pandemia, ousaram seguir as recomendações da ciência.

O próprio deputado Ricardo Barros comparou a situação à compra de vacinas contra o coronavírus. As aquisições sofreram resistência de Bolsonaro, que jogou dúvidas sobre os imunizantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O presidente Bolsonaro disse que quer zerar o preço dos combustíveis. ‘O presidente Bolsonaro é contra a vacina’, o governo dá vacina para todo mundo. Está claro como funciona?”, declarou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE