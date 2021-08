Ricardo Barros passa por angioplastia e pode ter alta neste domingo

Segundo boletim médico divulgado neste domingo (22/8), o parlamentar está bem e se recupera sem intercorrencias do procedimento edit

Metrópoles - O líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), passou por uma angioplastia e está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Barros é investigado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado.

Segundo boletim médico divulgado neste domingo (22/8), o parlamentar está bem e se recupera sem intercorrências do procedimento.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE