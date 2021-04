Ricardo Kotscho diz que é hora de repensar a utilidade dos militares no Brasil: 'para que servem?'

"A inutilidade das tropas em tempos de paz torna-se ainda mais saliente quando vemos o constante crescimento do empenho de recursos com as Forças Armadas, em detrimento de setores vitais para o país, como a educação e a saúde", afirma o jornalista edit

247 - O jornalista Ricardo Kotscho defendeu neste sábado (3) que o Brasil precisar o papel e a utilidade das Forças Armadas na vida brasileira, em meio à maior tragédia humanitária da vida do país.

Em artigo no Balaio do Kotscho, o jornalista criticou a entrada em massa no governo de Jair Bolsonaro desde sua posse. "Mais de 7 mil militares estão agora aboletados no governo Bolsonaro em funções civis, segundo o TCU, recebendo salários em dobro para exercer funções para as quais não foram preparados, como aconteceu com o general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde", afirmou.

Segundo Ricardo Kotscho, como o Brasil não está em guerra contra potências estrangeiras, nem há sinal de perigo à vista, os militares não se dedicam à sua função precípua e principal, que é a de defender o país contra ameaças externas.

"A inutilidade das tropas em tempos de paz torna-se ainda mais saliente quando vemos o constante crescimento do empenho de recursos com as Forças Armadas, em detrimento de setores vitais para o país, como a educação e a saúde", afirma.

"O que aconteceria se, em vez de aumentar, o governo reduzisse os contingentes militares, e as respectivas despesas no orçamento federal, com as aposentadorias especiais, acúmulo de soldos e benefícios, e todo tipo de mordomias e privilégios? Que prejuízos o país teria?", acrescenta.

