Ricardo Kotscho: "se não tem chance de ganhar a eleição, qual o objetivo de Ciro na campanha?"

"Mais do que ganhar a eleição, ele só pensa em derrotar Lula. Restou-lhe apenas disputar com Simone Tebet um honroso terceiro lugar", afirmou o jornalista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Ricardo Kotscho criticou nesta quarta-feira (21) o candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, pelos constantes ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato favorito para vencer as eleições em 2 de outubro. Em artigo em seu blog no UOL, Kotscho lembrou que desde a primeira pesquisa de intenção de votos em 2022, até as mais recentes, ficou claro que Ciro Gomes não tinha a menor chance de sequer chegar ao segundo turno.

"À medida em que a campanha avançava e suas chances diminuíam, o ex-governador do Ceará e ex-ministro do primeiro governo Lula foi ficando cada vez mais agressivo, soltando sua raiva nos adversários e no destino, vingando-se principalmente do ex-presidente, de quem já foi aliado, como se o tivesse jurado de morte", afirmou o jornalista.

>>> Abandonado, Ciro agora ataca até Caetano Veloso: “está com a vida ganha”

Kotscho lembrou que o mais recente ataque de Ciro contra Lula ocorreu após a anunciada ausência do petista no debate presidencial marcado para sábado no SBT. "Apesar de ser considerado um dos políticos mais preparados para exercer o cargo de presidente, um estudioso das grandes questões brasileiras, o fato é que, com seu discurso cheio de números e dados estatísticos, Ciro não consegue transmitir a sua verdade e convencer a maioria do eleitorado a votar nele, mesmo contando nesta campanha com João Santana, o melhor e mais bem pago marqueteiro do mercado", afirmou.

Para Kotscho, Ciro erra na forma e no conteúdo dos seus discursos, e nunca admite estar errado. "Poderia vir a ser um ótimo presidente, mas não é, definitivamente, um bom candidato. Mais do que ganhar a eleição, ele só pensa em derrotar Lula. Restou-lhe apenas disputar com Simone Tebet um honroso terceiro lugar", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.