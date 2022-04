Ricardo Salles ataca "danças esquisitas e letras imorais" de Anitta e toma block (vídeo)

Apoie o 247

Fórum - Investigado em uma série de processos, de corrupção a envolvimento em esquema de exportação ilegal de madeira, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL-SP), buscou atrair os holofotes das redes sociais com vídeo em que ataca o que considera "danças esquisitas e letras imorais" da cantora Anitta, brasileira que se tornou fenômeno da música pop.

[...]

"Não será com essas danças esquisitas, essas letras imorais, com uma série de coisas que são absolutamente incompatíveis com o verdadeiro valor da família", disse Salles, que é separado de Mariana Barroso Blum e foi processado por não pagar pensão alimentícia enquanto fazia fortuna como secretário do Meio Ambiente do governo de São Paulo.

Após a divulgação do vídeo, em que se apresenta como guardião "dos valores conservadores", Salles teve uma resposta rápida de Anitta, que simplesmente bloqueou o bolsonarista de suas redes.

