Ricardo Salles, Bolsonaro e ‘milícias da Amazônia’ devastam imagem do Brasil no mundo

Por Eduardo Maretti, na Rede Brasil Atual - A poucos dias da cúpula sobre o clima, organizada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é enorme a pressão, interna e externa, sobre o governo de Jair Bolsonaro e seu ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O encontro, virtual, será realizado nos dias 22 e 23 de abril. Nesta sexta (16), foi divulgado que 15 importantes senadores do Partido Democrata enviaram carta ao presidente norte-americano na qual afirmam que o colega brasileiro dá “sinal verde” a criminosos ambientais. Os parlamentares afirmam que Bolsonaro procura “enfraquecer a proteção dos territórios indígenas, que muitas vezes estão sujeitos à invasão por madeireiros, garimpeiros e fazendeiros ilegais”. Acrescentam que o presidente brasileiro “ridicularizou publicamente” o Ibama, que é o principal órgão público de regulação, proteção e fiscalização ambiental.

No front interno, também nesta sexta, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi sorteada relatora da notícia-crime apresentada à Corte contra o ministro. Para lembrar, Ricardo Salles é defensor junto a Bolsonaro da estratégia de aproveitar a preocupação do país com a pandemia para “passar a boiada” do desmonte ambiental e do Estado. O ex-chefe da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, entrou com o pedido, para que o STF investigue o chefe bolsonarista do Meio Ambiente. Saraiva denuncia o ministro por obstrução de investigação da Operação Handroanthus GLO (nome científico do Ipê, a árvore cobiçada por organizações criminosas na Amazônia). E também por extração ilegal de madeira e organização criminosa. Salles estaria defendendo madeireiros, segundo o policial. Pela denúncia, Alexandre Saraiva foi demitido da PF. Em seu lugar, entra Leandro Almada da Costa.

Governadores de 23 estados enviarão carta a Biden, pela qual se colocam como interlocutores do governo dos EUA em questões ambientais, em contraposição ao governo federal. E os partidos de oposição na Câmara dos Deputados anunciaram que vão propor a convocação de Salles para que o ministro dê explicações sobre a notícia-crime enviada por Alexandre Saraiva.

“Milícias da Amazônia“

Os atuais gestores do Ministério do Meio Ambiente “pactuam com grileiros, madeireiros e garimpeiros ilegais, grupos equivalentes a milícias da Amazônia”, diz Miriam Gomes Saraiva, do Departamento de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). “Eles atuam ignorando a lei, muitas vezes fazendo pactos com poderes locais, que fazem vista grossa à situação”, acrescenta. Os membros do governo Bolsonaro nem “sequer têm argumentos para defender práticas que, pela lei, são ilegais. Por isso ficam tergiversando. Isso é chocante, porque todo o mundo vê o que está acontecendo”, afirma a professora.

