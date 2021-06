Ricardo Salles pediu demissão para driblar prisão

Decisão de pedir demissão foi tomada após saber que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediria sua prisão edit

247 - Ricardo Salles decidiu deixar o Ministério do Meio Ambiente quando soube, na terça-feira passada (22), que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediria sua prisão. Ao tomar conhecimento da informação por meio de um colega, Salles viu que sua permanência no governo era insustentável.

Salles é alvo de inquérito que investiga um esquema ilegal de retirada e venda de madeira.

Na conversa com Jair Bolsonaro, na quarta-feira (23), um dia depois de ser informado sobre o risco de prisão, Salles reconheceu que não tinha mais como continuar no Ministério. Bolsonaro pediu que ele ficasse e enfrentasse o Supremo. Salles respondeu que, além de levar a crise para o centro do governo, temia pela segurança da mãe, também investigada, informa O Estado de S.Paulo.

