Ricardo Salles: "quem tem que dizer como o Brasil vai combater o desmatamento ilegal é o Brasil"

Metrópoles - Na mira de críticas que reúnem vozes de várias partes do mundo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, passou por prova de fogo nos últimos dias. Ambientalistas, artistas, autoridades nacionais e internacionais pediram a cabeça de Salles. Ele foi alvo de notícia-crime apresentada por delegado da PF que o acusou de interferir na maior apreensão de madeira do país. Nas redes sociais, o chefe da pasta do Meio Ambiente chegou a ser o assunto mais comentado. Apesar do desgaste, segue no cargo, com a bênção de Jair Bolsonaro.

O presidente da República referendou a condução de Ricardo Salles na política ambiental ao reproduzir pensamento do ministro na reunião da Cúpula do Clima. Na ocasião, Bolsonaro pediu “justa remuneração” de outros países pelos “serviços ambientais prestados pelo Brasil”. Uma mudança de discurso após afirmar que dinheiro externo para a Amazônia seria fonte de ameaça à soberania brasileira.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, o ministro Salles avaliou em que termos o governo federal espera usufruir dos possíveis recursos internacionais: “Uma coisa é você receber dinheiro para fazer o que eles querem. Outra coisa é o Brasil receber recursos para implementar o que nós propomos” . “Quem tem que dizer como o Brasil vai combater o desmatamento ilegal é o Brasil”, afirmou Salles.

