Ricardo Salles recebe Comenda do Mérito de bombeiros por “notáveis serviços”

Da Revista Fórum - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebeu nesta quarta-feira (9) uma medalha do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal por seus supostos “notáveis serviços”. Gestão de Salles é marcada por recordes em índices de desmatamento e queimadas em todo o país.

Segundo informações de André Borges, no jornal Estado de S.Paulo, a Comenda da Ordem do Mérito Bombeiro Militar do Distrito Federal Imperador Dom Pedro II foi entregue na sede da corporação, em Brasília.

As queimadas no Pantanal são as piores de toda a série histórica, que começou a ser medida em 1998. De janeiro a outubro, o fogo atingiu cerca de 4,1 milhões de hectares do bioma, segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

